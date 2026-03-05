Detienen en Las Momias a hombre con arma de fuego y presunta droga

Guanajuato, Guanajuato.- En la zona de las Momias, donde se han registrado varios homicidios, la Policía Municipal detuvo a un hombre de 42 años por la portación de un arma de fuego con la que intentó agredir a los uniformados y la posesión de presunta droga cristal.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera de acceso al panteón y museo de las Momias, cuando elementos realizaban recorridos de seguridad y vigilancia y ubicaron a un masculino que salía del callejón del Pirul hacia la vialidad principal.

Al aproximarse, el sujeto adoptó una actitud agresiva y evasiva, por lo que se procedió a una inspección preventiva, momento en que comenzó a resistirse y forcejear, intentando darse a la fuga. Durante la intervención, se observó que llevó su mano a la cintura, extrayendo un objeto color gris con características similares a un arma de fuego, intentando apuntar hacia los oficiales; sin embargo, el objeto cayó al suelo.

Por lo anterior, el hombre fue detenido de inmediato, y a un metro de distancia se localizó el arma de fuego que también fue asegurada.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Municipal y, durante la inspección detallada ante el juez calificador, se le encontró en la bolsa del pantalón una bolsa con sustancia granulada con características de la droga conocida como cristal, así como dos cartuchos útiles.

El detenido quedó a disposición de la autoridad competente para determinar su situación legal.