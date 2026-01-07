Alma Delia Camacho Patlán, nueva Presidenta del Poder Judicial de Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- Por unanimidad de votos, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato (STJE) eligió a la magistrada Alma Delia Camacho Patlán como su nueva Presidenta para el periodo 2026-2027. Suple a Héctor Tinajero y en su toma de protesta, la designada asumió el compromiso de poner en funcionamientos nuevas salas de oralidad, aplicar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, reforzar la formación en derechos humanos y dialogar con los otros poderes para acordar términos específicos para la nueva etapa de elección de integrantes del Poder Judicial.

En sesión solemne realizada en las instalaciones del STJE, personas magistradas depositaron su voto secreto en urna transparente y los 21 sufragios fueron para su compañera, quien rindió protesta una vez concluida la votación.

En su mensaje, la nueva presidenta del Poder Judicial manifestó su compromiso para que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares entre en vigor en el estado acompañado de un programa de fortalecimiento de la justicia oral.

Manifestó que se reforzará la formación en la escuela que tiene el Poder Judicial y pondrá en funcionamiento nuevas instalaciones de oralidad, así como intensificar la formación de personal desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos, en especial de grupos y personas en situación de vulnerabilidad.

Anunció que se pondrán en marcha juzgados mixtos con énfasis en los asignados a la atención a casos de violencia contra las mujeres.

Al término de la ceremonia señaló, en lo referente al proceso de elección del Poder Judicial, que en 2027 se debe llevar a cabo, que se atenderá a lo dispuesto en la constitución y que establecerá un diálogo con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), el Poder Legislativo y el Ejecutivo para buscar que se mantengan criterios de selección de aspirantes que permitan mantener la calidad que requiere la administración de justicia en la entidad. Estamos entre los mejores poderes judiciales del país y queremos seguir siéndolo, destacó.

Alma Delia Camacho Patlán es licenciada en Derecho por la Universidad del Bajío, posee una Maestría en Impartición de Justicia Civil y estudios de especialidad y posgrado en Notariado, Derecho Constitucional y Amparo.