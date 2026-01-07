Realiza policía capitalina primera sesión de seguridad con Guardia Nacional y FGE

Guanajuato, Guanajuato.- La Presidenta Municipal de Guanajuato, Samantha Smith, sostuvo un encuentro de trabajo con mandos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado, así como con integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El objetivo es cerrar filas y fortalecer la coordinación interinstitucional en materia de seguridad para el inicio de este 2026.

Durante la reunión, la alcaldesa reiteró que la seguridad será una de las prioridades del Gobierno Municipal, y la apuesta será por el trabajo conjunto, la responsabilidad y la presencia permanente en la calle como ejes de la estrategia.

Presentó de manera formal a Mauricio Vázquez como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien seguirá con la encomienda de fortalecer las acciones operativas en el municipio como parte de la nueva estrategia.

“Este 2026 la prioridad es fortalecer la seguridad con coordinación, responsabilidad y presencia en la calle. Gobernar también es proteger, y hacerlo bien exige firmeza y cercanía”, señaló la presidenta municipal Samantha Smith.

De esa manera el nuevo titular de la corporación, aunque es interino, se integra a la dinámica de trabajo interinstitucional.

En ese tenor dio a conocer los primeros resultados de los operativos conjuntos realizados a inicio del año, en los que fueron detenidas varias personas con posesión de droga y dos más que realizaban graffiti en el sur de la ciudad.