Hallazgo en fosa de Cuchicuato: Hasta Encontrarte localiza osamenta masculina

Irapuato, Guanajuato.- La osamenta de un hombre fue encontrada por el colectivo Hasta Encontrarte en una fosa de Cuchicuato, Irapuato. La vocera de la brigada, Karla, explicó que no fue posible identificar tatuajes o rasgos distintivos, aunque se localizó un anillo, una sudadera con la leyenda ‘Jordan’, un short gris y una chamarra a cuadros.

La vocera declaró que la brigada se mantiene activa y que cualquier persona que reconozca las prendas puede contactarla. El único objeto personal visible fue un anillo aparentemente de acero inoxidable y ropa deportiva.

El colectivo fue avisado del sitio por medio de anónimos, e informó que se dirigirá a otro punto del que se les había mencionado un día anterior, destacando la importancia del apoyo y reportes de los ciudadanos.