Alertan que vacuna contra sarampión está contraindicada en el embarazo

Guanajuato.- La vacuna del sarampión está contraindicada durante el embarazo, por lo que no se debe aplicar en esta etapa, sin embargo, la Secretaría de Salud de Guanajuato informa que existen medidas preventivas para evitar la exposición al virus.

Lo primero es verificar que se tienen las vacunas antes del embarazo, si aún no se tienen se deben solicitar para tener el esquema de vacunación al día, incluyendo la dosis del sarampión.

Esta es una medida fundamental para evitar cualquier tipo de riesgo durante la gestación, además, es recomendable pedir a los contactos cercanos que se vacunen para reducir el riesgo de contagios.

Otra acción importante de protección es evitar la exposición al sarampión y a personas enfermas, si alguna persona cercana está enferma o presenta síntomas relacionados con el sarampión, lo mejor es mantener la distancia para evitar el contagio, la prevención es clave.

Durante la gestación, existen vacunas que sí se pueden aplicar, siempre y cuando se cumpla con las recomendaciones médicas, una de ellas es la vacuna TDPA (tétanos, difteria y tosferina acelular), que protege al recién nacido contra la tosferina.

Se recomienda su aplicación a partir de la semana 20 de embarazo, con un ideal entre la semana 27 y 36, esta vacuna es fundamental para proteger tanto a la madre como al bebé.

Otras vacunas que se pueden aplicar durante el embarazo son las de influenza y COVID-19, la vacuna contra la influenza previene complicaciones graves tanto en la madre como en el bebé, y se puede recibir en cualquier trimestre del embarazo.

La vacuna contra el COVID-19, por su parte, ayuda a reducir el riesgo de enfermedad grave y muerte materna, siendo recomendada también en cualquier trimestre de la gestación.

Frente a cualquier duda o no hay certeza sobre qué vacunas son las adecuadas durante el embarazo, se invita a acudir a los Centros de Salud de la Gente, allí se brinda orientación médica específica para tener un embarazo más seguro tanto para la madre como para el bebé.