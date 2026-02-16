IEEG lanza convocatoria “Murales x la democracia” para jóvenes

Guanajuato, Gto.- El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) promueve la participación de las juventudes a través de la quinta edición del programa “Murales x la democracia”.

El objetivo de este programa dirigido a artistas urbanos y público en general de entre 18 a 29 años del estado de Guanajuato, es propiciar espacios creativos donde las personas participantes traduzcan en un mural sus percepciones sobre el eje temático “Elecciones judiciales y participación ciudadana” a través de la expresión artística y bajo la técnica pictórica del grafiti.

La participación será únicamente en equipos conformados por dos o tres personas, el periodo de registro comprende del 16 de febrero al 20 de marzo de 2026 y entre los requisitos se encuentran:

· Residir en alguno de los 46 municipios del estado de Guanajuato.

· Disponibilidad de horario matutino considerando el tiempo de traslado hacia el municipio sede, con un aproximado de 2 a 4 horas durante máximo 5 días hábiles en los tiempos y fechas establecidas para la elaboración de los murales.

· No ser personal activo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

El concurso se dividirá en cinco sedes las cuales incluirán a los siguientes municipios y se premiará a los tres primeros lugares de cada una:

Sede 1: Celaya (Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Jerécuaro, Salvatierra, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tarimoro, Villagrán).

Sede 2: Dolores Hidalgo C.I.N. (Atarjea, Doctor Mora, Dolores Hidalgo C.I.N., Ocampo, San Diego de la Unión, San Felipe, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria, Xichú).

Sede 3: Irapuato (Guanajuato, Irapuato, Manuel Doblado, Pénjamo, Purísima del Rincón, Silao de la Victoria).

Sede 4: León (León, Romita, San Francisco del Rincón).

Sede 5: Salamanca (Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro, Jaral del Progreso, Moroleón, Pueblo Nuevo, Salamanca, Uriangato, Valle de Santiago, Yuriria).

Para el registro de participantes se deberá presentar un boceto del mural que se pretende realizar, la propuesta se remitirá al correo cultura.civica@ieeg.org.mx junto con la documentación anexa, o se puede entregar directamente en alguna de las 15 juntas ejecutivas regionales del Instituto.

El IEEG facilitará los espacios donde se realizarán los murales, además de la pintura en aerosol y pintura acrílica, las válvulas, el material de protección y pinceles para realizarlos.

La convocatoria está disponible para su consulta en la página web institucional