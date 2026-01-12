Supervisan obras clave en Pénjamo con inversión superior a 25 mdp

Pénjamo, Guanajuato.- Con el objetivo de revisar los avances de obras prioritarias y fortalecer la coordinación con las autoridades municipales, el Secretario de Obra Pública, Juan Pablo Pérez Beltrán, realizó una gira de supervisión en el municipio de Pénjamo.

La jornada inició con una reunión de trabajo con la alcaldesa Yozajamby Molina, en la que se revisaron los proyectos de obra pública programados para ejecutarse en el municipio durante 2026, refrendando el compromiso de que las acciones lleguen a las zonas que más lo requieren y respondan a las prioridades de la ciudadanía.

Posteriormente, junto al Subsecretario de Infraestructura Vial, Marco Antonio Ortiz, supervisó la rehabilitación del camino de acceso a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, una obra fundamental luego de los daños ocasionados por las intensas lluvias registradas el año pasado. Esta acción contempla una inversión superior a los 8.5 millones de pesos y actualmente presenta un avance físico del 38.45%.

Para concluir la gira de trabajo, en compañía de la Subsecretaria de Edificación e Infraestructura Educativa, Marcela Sámano, visitó la Telesecundaria No. 377, ubicada en la comunidad de Las Ánimas, donde supervisó los trabajos que se realizan en el plantel. La obra contempla la construcción de seis aulas, área de dirección, servicios sanitarios, barda perimetral, patio cívico y cancha de usos múltiples con techado, con una inversión superior a los 16.5 millones de pesos.

Este proyecto permitirá ofrecer espacios educativos más dignos y funcionales, además de acercar mayores oportunidades educativas a las y los jóvenes de la región, evitando que tengan que salir de su comunidad para continuar con sus estudios.

Con estas acciones, el Gobierno de la Gente encabezado por la Gobernadora Libia Dennise García, refrenda su compromiso de seguir impulsando obras que contribuyan al desarrollo de los municipios y a mejorar la calidad de vida de las familias guanajuatenses.