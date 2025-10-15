‘Las perdidas’ acompañarán a Ariana Grande en fiesta de Halloween

México.- Las coestrellas de la película ‘Wicked’ Ariana Grande y Cynthia Erivo anunciaron que ‘Las Perdidas’ serán las anfitrionas de la fiesta de Halloween de Wicked en México el próximo 30 de octubre. Las influencers leonesas Wendy, Paola y Karina fueron solicitadas para el evento y recreando su video más icónico, Ariana y Cynthia confirmaron la colaboración: “esperamos que no estén perdidas”.

La bruja Glinda, interpretada por Ariana, y Elphaba representada por Cynthia llamaron a ‘Las Perdidas’ para que se unieran a la celebración de pre estreno a la película:

“Hola Wendy, Paola y Karina. Escuchamos que podrían estar un poco perdidas en algún lugar de Oz. Bueno, esperamos que encuentren su camino pronto, porque chicas, realmente necesitamos su ayuda. Todos aquí nos hablaron de ustedes y de su fabulosa energía mágica, por eso sabemos que son perfectas para el trabajo”.

Con temática de la tierra de Oz, extendieron la invitación a los fans mexicanos para no perderse la “fiesta de Halloween más mágica” del país. El evento tendrá lugar en la Ciudad de México y aunque aún no hay más detalles, los asistentes deberán disfrazarse de sus personajes favoritos de ‘Wicked’.