Alcaldesa de León señala que “estorba” a algunos panistas por su crítica

León, Guanajuato.- Durante una conferencia de prensa, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez expresó que ha tenido discrepancias con acciones representativas del PAN. Afiliada al partido desde 2006 y tras casi 20 años, la funcionaria se autodenomina panista, pero dejó ver que ello no le quita la capacidad de cuestionamiento, por lo que ha pasado a ser una figura incómoda entre ciertos compañeros.

“Sé que hay algunas personas dentro que les gustaría que no estuviera porque les estorbamos y les estorbamos justamente al hacer esta voz crítica y reflexiva, sin embargo, es parte de mi naturaleza”, dijo.

Al parecer, la funcionaria no está de acuerdo con algunas cuestiones de la militancia del partido, tanto municipal como estatal y eso se ha reflejado en eventos panistas que ha abandonado al no coincidir con ellos. Además, afirmó que lo crucial no es el beneficio propio sino del pueblo.

La funcionaria sostuvo una reunión con el presidente nacional del partido, Jorge Romero, con quien buscaba un diálogo para ‘cambiar’ acciones concretas buscando el bien común. Alejandra reveló que su estancia en el PAN estará ligada a la escucha de manera permanente de un sentido analítico del rumbo del partido.

Cabe señalar que tras sus palabras, un comunicado de MORENA Guanajuato en el que se rechaza su incorporación al partido “por el momento” se difundió, siendo desmentido por la página oficial del partido. En el informe, se exponían las acusaciones hacia Alejandra por presuntos actos de corrupción y mal manejo de recursos y advertía que cualquiera que deseara unirse a sus filas debería tener un perfil ‘limpio’ para ser considerado.

Sin embargo, al declararlo como falso, la bancada estatal morenista aprovechó para adjudicar esta posible salida de la alcaldesa a un quiebre interno y a una realidad que ya no representa a los guanajuatenses, Según el partido de oposición, cada vez más militantes del PAN están desistiendo del proyecto, fortaleciendo a su vez a MORENA.