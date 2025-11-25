Propone Libia presupuesto de 140 mmdp; 8 mil millones serán de deuda

Guanajuato, Guanajuato.- La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo entregó al Congreso del Estado el Paquete Fiscal 2026; el monto propuesto supera los 140 mil 331 millones de pesos, 20 mil más de los ejercidos en 2025; de ese monto, 8 mil millones serán por deuda pública: 4 mil millones para el acueducto de la presa Solís y otro tanto para apoyo a programas y municipios.

Ante integrantes de la Legislatura 66, García Muñoz Ledo indicó que el presupuesto no es solo una lista técnica de rubros y de cifras: “es la expresión plena de las prioridades de la ciudadanía y de nuestra visión de futuro para Guanajuato”.

Contenido del Paquete Fiscal 2026

El documento entregado al Poder Legislativo incluye: Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato; Iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos; autorización de financiamiento por 4 mil millones de pesos para proyectos de inversión pública productiva en municipios y la autorización de financiamiento por 4 mil millones de pesos para el proyecto del Acueducto Solís. Además de las Reformas a: Ley de Coordinación Fiscal; Código Fiscal del Estado; Ley de Hacienda; Ley de Bebidas Alcohólicas, entre otras.

La gobernadora explicó que las propuestas buscan armonizar el marco estatal con la legislación federal, brindar certeza jurídica, fortalecer la recaudación y mejorar la operatividad fiscal.

Aclaró que el 92% del gasto de operación se destinará directamente a la educación, la salud y la seguridad.

El Paquete Fiscal 2026 contempla un aumento cercano al 80% para el sector económico, así como la duplicación de los recursos para el campo, impulsando empleo e inversión productiva. Se fortalecerán las estrategias de Turismo e Identidad, y la nueva Secretaría de Cultura contará con más recursos para el Fondo Estatal de Cultura. También se incrementarán los apoyos para grupos en situación de vulnerabilidad.

Las mujeres, que actualmente reciben el 70% de los apoyos de la Financiera y Apoyos “Tú Puedes Guanajuato”, además del fortalecimiento de Aliadas y la Tarjeta Rosa. El programa Tocando Corazones recibirá el 0.2% del impuesto sobre nómina, y el Fondo Estatal para Víctimas crecerá 25%.

La Gobernadora pidió a los diferentes grupos parlamentarios trabajar en coordinación para la aprobación del Paquete Fiscal.

Los detalles de la propuesta

Al final de la entrega del documento, el secretario de Finanzas del gobierno de Guanajuato, Héctor Salgado Banda, explicó los pormenores de la propuesta fiscal presentado por la gobernadora.

Explicó con gráficas las tendencias inflacionarias y de crecimiento económico mundiales y sus repercusiones en la economía nacional.

Destacó que el país tiene actualmente un decrecimiento económico y si bien mantiene una inflación por debajo del 4 por ciento, la tendencia y las expectativas son a la alza.

También mostró gráficas para explicar el endeudamiento que se plantea contraer. En el rubro más polémico, el del acueducto de la presa Solís, precisó que la aportación del estado será de 7 mil 500 millones de pesos, pero se solicitarán sólo 4 mil millones de préstamo para el inicio del proyecto. Los restantes 3 mil 500 serán aportados en 2027. Si “en un remoto caso” se cancelara el proyecto, no se solicitaría el préstamo o, “en su caso”, se retornaría el recurso.

El funcionario precisó que el presupuesto estatal crecerá a pesar de que han disminuido las aportaciones federales y ser el penúltimo estado en recibir recursos presupuestales nacionales.

Describió el aumento de recursos en rubros como salud y seguridad. Entre las instancias adicionales que tuvieron un aumento significativo está la Secretaría de Cultura, con un 40 por ciento de más recursos, así como lo destinado a la búsqueda de personas desaparecidas.

La propuesta de presupuesto será discutida y, en su caso, modificada y aprobada por las y los integrantes del Congreso del Estado en la primera semana de diciembre.