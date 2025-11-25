Aunque no estuviera Ale, seguiría trabajando por León: Libia

Guanajuato, Guanajuato.- Seguir o no militando en el Partido Acción Nacional (PAN) es una decisión personal y debe ser por convicción; si “Ale” no siguiera en el partido, yo seguiría trabajando sin distinción por mi ciudad, pues soy de León.

Así fue la respuesta de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo sobre la postura que recientemente ha manifestado la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez.

Se le comentó que, luego de que se especulara sobre su salida del partido, la alcaldesa se reunió con el dirigente nacional panista, Jorge Romero, para manifestar que continuaría como militante panista, pero con condiciones.

La mandataria celebró el diálogo entre Alejandra Gutiérrez y el líder nacional panista, pero aclaró que el PAN “es una institución fuerte y sólida” y si se va estar en ella debe ser por convicción.

Ante la insistencia sobre la potencial renuncia de Gutiérrez al PAN y si esa salida afectaría por tratarse del municipio más poblado y de mayor capacidad económica del estado, la gobernadora aseveró que todos los liderazgos son importantes y que seguir militando en el partido era una decisión personal; luego, al admitir la existencia de esa posibilidad, aclaró: soy de León y seguiría trabajando por mi ciudad; explicó que ha mantenido diálogo con presidentes de oposición de municipios y no hay distinción en el trato.

Entre los temas del abordaje, se le inquirió sobre los adelantados en el PAN: el sábado será una convención nacional y habrá una reforma estatutaria que regulará esas y situaciones.

Fue el momento de la entrevista ocasional masiva, con la jiribilla del tema del momento.