Ataque armado en pleno centro de Pénjamo deja una persona sin vida

Pénjamo, Guanajuato.- La tarde de este sábado se registró un hecho violento en pleno centro de Pénjamo, cuando un ataque armado ocurrido en la calle Degollado dejó como saldo a una persona sin vida. El incidente ocurrió a escasos metros de la plaza principal, lo que generó alarma entre comerciantes, transeúntes y familias que se encontraban en la zona.

De acuerdo con versiones preliminares, la víctima fue atacada de manera directa por sujetos armados que, tras detonar sus armas, huyeron del lugar con rumbo desconocido. Testigos señalaron que se escucharon varias detonaciones, lo que provocó que las personas cercanas buscaran refugio en locales y viviendas.

Minutos más tarde, elementos de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional arribaron al sitio para acordonar la zona e iniciar con las primeras diligencias. Paramédicos de emergencias intentaron brindar atención a la persona lesionada; sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

La calle Degollado permaneció cerrada al paso vehicular y peatonal durante varias horas, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las labores de recolección de indicios balísticos y levantaban el cuerpo para ser trasladado al Servicio Médico Forense.

Hasta el momento, no se han dado a conocer la identidad de la víctima ni la posible causa del ataque. Autoridades municipales y estatales informaron que se abrirá una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.