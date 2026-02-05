Ataque en florería de Irapuato, deja tres lesionados

Irapuato, Guanajuato.- Un ataque armado dejó como saldo tres hombres lesionados en una florería ubicada sobre el bulevar San Roque, casi esquina con Casuarina, en la colonia Calzada de Guadalupe.

Uno de los negocios que se ubica en esta misma plaza habría sido señalado como víctima de extorsión además de haber sido atacado a balazos en diciembre de 2025, donde dos empleados habían resultado heridos.

Así mismo, en la acera de enfrente, en el autolavado, se han realizado varios ataques armados en donde varias personas han resultado heridas.

En esta ocasión, los hechos ocurrieron alrededor de las 2:50 de la tarde, cuando al sistema de emergencias 911 se reportaron detonaciones de proyectiles balísticos, en el cruce mencionado. Elementos de la Policía Municipal de Irapuato acudieron de inmediato y confirmaron que tres personas presentaban heridas de bala.

De acuerdo con el reporte oficial, uno de los lesionados se trasladó por sus propios medios a un hospital, mientras que los otros dos recibieron atención prehospitalaria por parte de Protección Civil y Cruz Roja, para posteriormente ser trasladados a un nosocomio.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Preventiva, en tanto que personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni la identidad de los lesionados.