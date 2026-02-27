Ahora en Matamoros: Cae líder de célula criminal, tras operativo de fuerzas federales

Matamoros, Tamaulipas.- Elementos del Ejército Mexicano, Fuerzas Especiales, Guardia Nacional y Fuerza Aérea Mexicana realizaron un operativo en el ejido Sandoval, donde fueron detenidas nueve personas presuntamente vinculadas al Cártel del Golfo.

Entre los detenidos se encuentra Antonio Guadalupe “N”, conocido con los apodos de “Lexus” y “Toño”, identificado como presunto líder de la célula denominada “Operativa Ranger”, ligada a la facción de “Los Ciclones” del Cártel del Golfo.

De acuerdo con reportes de seguridad, Antonio Guadalupe “N” era considerado uno de los cabecillas de esta estructura, la cual presuntamente se encargaba de brindar seguridad a mandos del grupo criminal y de operar actividades ilícitas como extorsión, secuestro y tráfico de armas, personas y drogas entre México y Estados Unidos.

Durante el operativo fueron aseguradas armas de alto poder —entre ellas fusiles Barret calibre .50—, además de lanzacohetes, granadas, cartuchos útiles, equipo táctico y vehículos. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que determinará su situación legal.

La detención ocurre días después de los hechos registrados en Jalisco donde fue reportada la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, tras un operativo de fuerzas federales que derivó en enfrentamientos. Tras estos acontecimientos, autoridades federales han intensificado operativos contra distintos grupos del crimen organizado en varias regiones del país.