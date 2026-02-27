Ahora en Matamoros: Cae líder de célula criminal, tras operativo de fuerzas federales

Antonio Guadalupe “N”, alias “Lexus”, miembro del Cártel del Golfo fue detenido junto a ocho presuntos integrantes; aseguraron armas de alto poder y equipo táctico

Redacción Notus27 febrero, 2026

Matamoros, Tamaulipas.- Elementos del Ejército Mexicano, Fuerzas Especiales, Guardia Nacional y Fuerza Aérea Mexicana realizaron un operativo en el ejido Sandoval, donde fueron detenidas nueve personas presuntamente vinculadas al Cártel del Golfo.

Entre los detenidos se encuentra Antonio Guadalupe “N”, conocido con los apodos de “Lexus” y “Toño”, identificado como presunto líder de la célula denominada “Operativa Ranger”, ligada a la facción de “Los Ciclones” del Cártel del Golfo.

De acuerdo con reportes de seguridad, Antonio Guadalupe “N” era considerado uno de los cabecillas de esta estructura, la cual presuntamente se encargaba de brindar seguridad a mandos del grupo criminal y de operar actividades ilícitas como extorsión, secuestro y tráfico de armas, personas y drogas entre México y Estados Unidos.

Durante el operativo fueron aseguradas armas de alto poder —entre ellas fusiles Barret calibre .50—, además de lanzacohetes, granadas, cartuchos útiles, equipo táctico y vehículos. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que determinará su situación legal.

La detención ocurre días después de los hechos registrados en Jalisco donde fue reportada la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, tras un operativo de fuerzas federales que derivó en enfrentamientos. Tras estos acontecimientos, autoridades federales han intensificado operativos contra distintos grupos del crimen organizado en varias regiones del país.

Redacción Notus27 febrero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información