‘Rescatan’ 2 leones africanos y 2 guacamayas de un domicilio de Celaya

Celaya, Guanajuato.- Durante un operativo de autoridades estatales y federales se aseguró a 2 leones africanos y 2 guacamayas verdes que se encontraban en cautiverio presuntamente ilegal en un domicilio de la colonia Arboleda de San Rafael, en Celaya. Enjaulados dentro de la vivienda, no contaban con las condiciones adecuadas para su bienestar y representaban un riesgo para la comunidad.

Los ejemplares fueron detectados por la Unidad Canina K) y se trata de una leona de 8 años, un león de 6 años y una hembra y un macho de guacamaya de 13 años cada uno. Los supuestos dueños no pudieron acreditar su posesión legal.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, se realizó una intervención conforme a la ley y más allá de su valor económico, el objetivo era salvaguardar la vida de los animales y la de las personas.