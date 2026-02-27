‘Rescatan’ 2 leones africanos y 2 guacamayas de un domicilio de Celaya

Los ejemplares vivían en cautiverio presuntamente ilegal, sin condiciones adecuadas para su bienestar y representando un riesgo para la comunidad

Redacción Notus27 febrero, 2026

Celaya, Guanajuato.- Durante un operativo de autoridades estatales y federales se aseguró a 2 leones africanos y 2 guacamayas verdes que se encontraban en cautiverio presuntamente ilegal en un domicilio de la colonia Arboleda de San Rafael, en Celaya. Enjaulados dentro de la vivienda, no contaban con las condiciones adecuadas para su bienestar y representaban un riesgo para la comunidad.

Los ejemplares fueron detectados por la Unidad Canina K) y se trata de una leona de 8 años, un león de 6 años y una hembra y un macho de guacamaya de 13 años cada uno. Los supuestos dueños no pudieron acreditar su posesión legal.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, se realizó una intervención conforme a la ley y más allá de su valor económico, el objetivo era salvaguardar la vida de los animales y la de las personas.

Redacción Notus27 febrero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información