¡Saliendo del motel con otra! Con bat en mano, mujer sorprende a su pareja y le rompe el auto

Un video difundido en redes sociales se volvió tendencia al mostrar una riña registrada a la salida de un motel, donde una mujer confrontó a su pareja al sorprenderlo en compañía de otra persona. Los hechos fueron presenciados por varias personas que grabaron el momento con sus teléfonos celulares.

En las imágenes se observa cómo la mujer intercepta el automóvil al salir del establecimiento y, con un bate en la mano, comienza a golpear la unidad, principalmente del lado del copiloto, donde viajaba otra mujer. Posteriormente, la puerta del vehículo es abierta y ambas se enfrentan físicamente mientras intercambian reclamos.

El hombre involucrado desciende del automóvil e intenta calmar la situación; sin embargo, la discusión escala a golpes ante la mirada de testigos. Durante el altercado, otro hombre trata de separarlas, aunque también recibe un golpe en medio del forcejeo.

En los videos que circulan en redes sociales se escuchan comentarios de personas que presenciaban los hechos, quienes señalaban que la mujer habría sorprendido a su pareja en una situación comprometedora. Hasta el momento no se ha informado si alguna autoridad intervino tras lo ocurrido.