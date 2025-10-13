Irapuato se inunda de cultura con Festival Cervantino

Irapuato, Guanajuato.-El Centro Histórico de Irapuato se llenó de arte, cultura y alegría con la presentación de destacadas obras como parte del Festival Internacional Cervantino (FIC), que en su edición número 53 continúa acercando expresiones artísticas a las familias irapuatenses.

Durante este domingo, el público disfrutó de tres puestas en escena: “Zombiefantástico”, a cargo de Boba Comedia; “¿Quién es el que anda ahí?”, interpretada por Voces en el Ático y Thymele Teatro dentro del foro cultural de la Fiesta de las Culturas 2025; y “Ni retablo, ni maravilla (En busca del Quijote perdido)”, presentada por Theatron Ensamble en la Torre del Reloj del Jardín Principal.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, invitó a las y los ciudadanos a seguir disfrutando de estos eventos gratuitos, que fomentan la paz, el arte y la sana convivencia.

“Hasta el 15 de octubre tendremos diversas actividades del Cervantino en Irapuato. Este festival, que ya no solo se vive en Guanajuato capital, también ha llegado a nuestra ciudad desde hace varios años. Todas las actividades son gratuitas, así que no hay pretexto para no disfrutar de esta gran cartelera cultural”, expresó la Alcaldesa.

Las obras presentadas generaron momentos de reflexión, diversión y convivencia para toda la familia, fortaleciendo los vínculos comunitarios a través del arte.

El Festival Internacional Cervantino continuará este lunes 13 de octubre con una programación destacada:

Arpas de la costa y la niebla, a cargo de Musas: Ensamble de Arpas, a las 7:00 p.m. en el Teatro de la Ciudad.

Entremés: Los Habladores, por Teatro Anda Sin Zapathos, bajo la dirección de Andréi Eudave, a las 6:30 p.m. en el Lobby del Teatro de la Ciudad.

La cartelera completa con sedes, horarios y actividades se encuentra disponible en las redes sociales del Gobierno de Irapuato y del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR).