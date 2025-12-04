Aficionados de la Trinca despiden al equipo rumbo a la final

Irapuato, Guanajuato.- La Trinca Fresera del Irapuato, partió hacia la ciudad de Tampico Madero, en donde el próximo sábado disputará la final de la Liga de Expansión en contra de la Jaiba Brava.

Aficionados del club, se reunieron en las puertas del estadio Sergio León Chávez para brindar a los jugadores una cálida despedida y además de eso hacerles saber el apoyo con el que cuentan los jugadores, es por eso que estos manifestaron que se van a tierras tamaulipecas con la firme convicción de traer la copa a Irapuato.

Una vez que los jugadores estaban arriba del camión que los trasladaría hacia Tampico, los jugadores decidieron bajar de este, e ir a saludar a los aficionados que estaban en las puertas del estadio, tras este gesto la presidenta del club pidió al cuerpo de seguridad abrir las puertas para que los asistentes pudieran saludar y tomarse una foto con los jugadores.

El primero que bajo y se dirigió hacia los “inchas” fue Elvis Sousa quien fie recibido con una porra hacia el equipo, posteriormente todos los jugadores convivieron por unos instantes con los seguidores de la Trinca, Así mismo, el defensa brasileño señaló que con gran alegría vivirá esta final y que daré su máximo esfuerzo para traer el campeonato a la afición resera.

Por su parte el timonel del equipo de casa, Daniel “Borita” Alcantar, señaló que será un encuentro muy disputado, y reconoció que la Jaiba Brava ha recorrido el campeonato de manera invicta, pero dijo que “las rachas deben terminar” y añadió que esto sucederá el próximo sábado y que el Irapuato será campeón.

Así mismo, Ventura Alvarado, quien hace mancuerna con el brasileño en la parte baja del cuadro irapuatense, mencionó que además de la defensiva quien debe de estar muy atenta a los delanteros de Tampico, añadió que el Irapuato es un equipo y para lograr el título, se requiere que todos los jugadores den su máximo esfuerzo como lo han hecho a lo largo de la temporada.

Cabe mencionar que un de los jugadores que tardó en bajar del camión fue Gerardo “La Araña” Magaña; la afición al ver que la joven promesa del arco no aparecía, los asistentes comenzaron a gritar su nombre, y a decir que no dejarían que el camión partiera sin que “el Araña” se tomara unas fotos con ellos, asiendo patente el cariño que el joven ha despertado en la afición desde hace varias temporadas.

Así con la buena vibra, las porras, las fotos y los ánimos que los aficionados freseros dieron a los jugadores, estos partieron hacia Tamaulipas donde el próximo sábado tienen una cita con la gloria y con la copa.