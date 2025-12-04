PRODHEG y DIF Purísima fortalecen derechos de adultos mayores con capacitaciones y concurso de piñatas

Purísima del Rincón, Guanajuato.- La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), en coordinación con el DIF de Purísima del Rincón, llevó a cabo una serie de capacitaciones a personas adultas mayores de la cabecera municipal y de algunas comunidades (Cañada de Negros, San Bernardo, San Jerónimo, Del Carmen, Lomas de Obrajeros, Veneros, Guanajuatito, Anenecuilco); siendo un espacio diseñado especialmente para ellas y ellos, desde la cercanía y el respeto, en el cual dialogaron, compartieron experiencias y fortalecieron sus conocimientos sobre sus derechos humanos.

Este ciclo de capacitaciones concluyó con un concurso de piñatas de los derechos, en el cual la temática era sobre los derechos humanos; dicho evento fue un ejercicio simbólico y creativo que permitió a las personas adultas mayores representar, desde su propia mirada y experiencia, los contenidos que vieron durante las pláticas; además, propició el trabajo colaborativo, la autoestima, la expresión colectiva y la apropiación del aprendizaje.

La doctora Enriqueta Martínez López, presidenta del Patronato del DIF de Purísima del Rincón, dio la bienvenida, agradeció el trabajo y cercanía de la PRODHEG y señaló que estas acciones ayudan a transformar la visión de las personas adultas mayores.

Durante su participación, la procuradora Karla Alcaraz, Procuradora de los Derechos Humanos de Guanajuato, reconoció que las personas adultas mayores representan un ejemplo de vida, de lucha, de memoria y de gratitud, y dijo: “Hacer estas actividades es un propósito y una meta personal, pero también una meta del equipo de la PRODHEG. Tenemos muy clara la meta de acercarnos a las comunidades y a las personas que no podían hacerlo”.

Por su parte, el señor Miguel, como representante de las personas adultas mayores, hizo un reconocimiento a la titular de la PRODHEG por atenderlos; y en su mensaje señaló: “Ahora ya nos abrieron los ojos a varios derechos de los cuales somos beneficiarios y lo desconocíamos; ya estamos más enterados de lo que son los derechos humanos para nosotros”.

Las capacitaciones impartidas abordaron temas fundamentales para su bienestar, tales como los derechos humanos de las personas adultas mayores, derecho a la salud integral, derechos patrimoniales y económicos, accesibilidad y movilidad, protección contra el abuso y maltrato, participación social y comunicación, derecho al ocio y la recreación, autonomía y toma de decisiones, derecho a la información y nuevas tecnologías, derechos sexuales y afectivos.

En este evento, estuvieron presentes: Juan Martín Ramírez Duran, Titular de la Coordinación de Educación de la PRODHEG, y la Doctora Monserrat Oliva Martínez, Titular del Consultorio Médico de la PRODHEG, como jurado del concurso de piñatas. Liliana Ramírez Guerrero, Directora General del DIF de Purísima del Rincón; y José Antonio Verdín Bustamante, Coordinador de Derechos Humanos de dicho municipio.

Estas actividades forman parte del compromiso permanente de la PRODHEG de cercanía a la población guanajuatense y acompañar, escuchar y fortalecer a las personas adultas mayores, reconociendo su valor, su historia y el papel esencial que tienen en la construcción de un Guanajuato más digno e incluyente.