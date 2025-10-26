Cangrejos en la Sierra de Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- El cangrejo de las barrancas o cangrejos de río, que son una especie de agua dulce que han sido vistos en zonas cercanas a la Presa del Aguacate en Cuerámaro, dentro del Área Natural Protegida de la Sierra de Pénjamo.

Los cangrejos de las barrancas (Pseudothelphusa dugesi), es endémico de México y se encuentra en peligro de extinción, según los informes que existen de ellos, es que habitan en arroyos de zonas boscosas, pero su presencia en la Sierra de Pénjamo, podría considerarse asombroso.

La Sierra de Pénjamo forma parte de una región hidrológica de gran importancia, con acuíferos que alimentan a los ríos y arroyos de la zona, detallando que su avistamiento, fue realizado por 𝘦𝘭 𝘥𝘦𝘭𝘦𝘨𝘢𝘥𝘰 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘥𝘢𝘥 y a su vez informado a las autoridades de Pénjamo.

En la Sierra de Pénjamo, con la presencia de estos cangrejos de río, se integran a los avistamientos de posibles nuevas especies endémicas como la lagartija de árbol del Pacífico, Cordelilla centroamericana y la serpiente del maíz.