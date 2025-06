Acusan a maestros de abus@r de alumnas en universidad del Bienestar en Querétaro

Ezequiel Montes, Querétaro.- De acuerdo a información publicada por Fuerza Informativa Azteca, reveló presuntos casos de abus0 y acoso sexu@l cometidos por profesores de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez en este municipio, donde al menos tres docentes han sido señalados por organizar fiestas con alumnas con el fin de alcoholizarlas y sostener relaciones sexu@les con ellas.

Los implicados habrían ocupado cargos como coordinadores del campus en el área de Medicina Integral y Salud Comunitaria. Según testimonios recabados por el medio, los abus0s eran frecuentes y formaban parte de una dinámica en la que se generaban vínculos irregulares entre los docentes y sus alumnas.

“Si no das las nalgas, no te paso (…) En Ezequiel Montes hay muchas víctimas, muchas víctimas que no han hablado”, declaró una exalumna en entrevista para el medio nacional.

De acuerdo con el reportaje, los profesores conformaban pequeños grupos de “alumnos favoritos”, a quienes utilizaban para organizar reuniones privadas. En estas fiestas, los docentes presuntamente forzaban a los estudiantes a pagar por el alcohol y luego se comportaban de manera inapropiada con las alumnas. Extrabajadores también señalaron haber sido víctimas de acoso dentro de la institución.

Además, los estudiantes entregaron al medio nacional fotografías y capturas de pantalla que muestran interacciones cuestionables entre docentes y alumnas. En una de las imágenes aparece un maestro tocando a una joven en una fiesta, mientras que en un mensaje de texto se lee: “Besos, linda noche (…) Por cierto, qué guapa estaba ese día rompiendo plaza”.

Hasta ahora, no se tiene conocimiento de denuncias formales presentadas ante las autoridades competentes. Sin embargo, las víctimas responsabilizan directamente a Raquel Sosa, directora del sistema de Universidades para el Bienestar, creado durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Medios de comunicación han buscado una postura oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero no han tenido respuesta.

Con Información de: TV Azteca