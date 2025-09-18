Actualización: un muerto y cuatro detenidos tras enfrentamiento armado en Santa Elena, Irapuato

Las autoridades informaron que uno de los civiles perdió la vida, cuatro fueron capturados, se aseguraron armas y la camioneta; ningún elemento policial resultó lesionado

Redacción Notus18 septiembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- La madrugada de este jueves, en la carretera Irapuato-Abasolo, a la altura de la comunidad Santa Elena, fuerzas federales y estatales detuvieron a cuatro hombres armados.

Según los reportes, los civiles viajaban en una camioneta cuando se les solicitó detener la marcha; en respuesta, emprendieron la huida y dispararon contra las autoridades. Durante el enfrentamiento, uno de los sujetos perdió la vida.

En total, las autoridades aseguraron cuatro armas de fuego y la camioneta utilizada por los hombres. Ningún elemento de la Guardia Nacional, Sedena, FSPE o Policía Municipal de Irapuato resultó lesionado.

Las autoridades reiteraron su compromiso de trabajar de manera coordinada para mantener la paz y la tranquilidad en la ciudad.

