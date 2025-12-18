Entregan más de 4.5 millones en apoyos a personas migrantes

Silao, Guanajuato.- La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó la Tercera Entrega de Apoyos Económicos para Personas Migrantes de Guanajuato, en el marco del Día Internacional del Migrante, el cual, se conmemora este 18 diciembre.

“Hoy yo quiero que sepan que desde Guanajuato hay un Gobierno que los ve, que los escucha y que los valora. Desde aquí les decimos que no están solas, no están solos”, dijo la Mandataria estatal.

Agregó que, de manera transversal, las dependencias estatales vinculan sus programas con servicios que van de la asesoría legal y documentación hasta inclusión laboral y oportunidades productivas.

“Vamos a atenderlos como se merecen, sabemos que llegan y en algunas veces necesitan atención médica, trámites o servicios y aquí estamos”, destacó.

Este día se realizó la tercera entrega de apoyos del Plan de Retorno Asistido “Migrante Quiero”, mediante la cual se otorgan 210 apoyos a personas migrantes guanajuatenses, 72 son apoyos económicos directos y 138 a proyectos productivos, por un monto total de más de 4.5 millones de pesos para acompañar su regreso y fortalecer su reintegración social, familiar y económica en el estado.

En mayo pasado, se realizó la primera entrega de 97 apoyos, y en octubre se entregaron 75 apoyos.

El Plan “Migrante Quiero” opera en varios ejes que incluyen apoyo en Estados Unidos a través de oficinas de enlace en ciudades como San Antonio, Chicago, Los Ángeles y Atlanta, atención en los puntos fronterizos y atención integral en Guanajuato, facilitando oportunidades de empleo, capacitación, asistencia familiar y servicios jurídicos y de identidad jurídica.

“Migrar es un derecho, migrar no es un pecado, ni es un delito”, expresó la Gobernadora guanajuatense.

Al 15 de diciembre, se reportaron 1 mil 144 personas atendidas desde la implementación del Plan: 268 son guanajuatenses atendidos por posibles deportaciones mediante oficinas de enlace en EUA y 876 a personas migrantes retornadas atendidas en el estado. 82 casos se relacionan con menores repatriados canalizados a educación básica; 205 son atenciones en ferias de empleo; y 600 atenciones diversas. 67 personas fueron atendidas por retorno voluntario y 533 por retorno forzado.

Para dar respuesta a esta realidad, se han registrado 1 mil 442 solicitudes de apoyo, principalmente para documentos de identidad (acta, INE y otros), salud, educación, gastos de repatriación y apoyo para proyectos productivos y bolsa de trabajo.

En este evento estuvo presente Melanie Murillo Chávez, Presidenta Municipal de Silao; Liz Esparza Frausto, Secretaria de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; Susana Guerra, Subsecretaria de Atención a las Personas Migrantes; Yesenia Rojas Cervantes, Diputada Local; Diego Barroso, Diputado Federal; Marcela Rueda, Titular del Instituto de Migración en Guanajuato; e Ivón Padilla, Titular de la Financiera y Apoyos Tú Puedes Guanajuato.