Abasolo acerca oportunidades educativas en la Muestra Profesiográfica 2025

Abasolo, Guanajuato.- Abasolo fue sede de la Muestra Profesiográfica 2025, un evento académico que reunió a diversas instituciones educativas de nivel medio superior y superior, con el objetivo de acercar a las y los jóvenes a opciones formativas que fortalezcan su desarrollo profesional y vocacional.

El encuentro fue realizado por el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 171 “Mariano Abasolo”, contando con la presencia de autoridades educativas, representantes de instituciones participantes e invitados especiales. Durante la inauguración, la Directora del Plantel, Lic. Aurora del Carmen Rizo López, ofreció un mensaje de bienvenida destacando la importancia de brindar a la juventud herramientas claras para tomar decisiones sobre su futuro académico.

También participaron autoridades educativas como la QFB. Beatriz Carreño Aguilera, Subdirectora Académica; Lic. Olga Lidia Vargas Cuevas, Jefa de Vinculación con el Sector Productivo; Mtra. Cecilia Campos Mosqueda, Jefa de Servicios Docentes; Lic. Virginia Delgado Razo, Jefa de Planeación y Evaluación; y Lic. Isaac Flores Morales, Jefe de Servicios Escolares. Como invitados especiales asistieron representantes del Gobierno Municipal, entre ellos el Lic. Jorge Rivera López, Director de Casa de Cultura.

Entre las instituciones participantes destacaron universidades y tecnológicos de la región, brindando información a las y los estudiantes sobre carreras, procesos de admisión, becas, programas académicos, áreas técnicas y campos profesionales.

La muestra contó con presencia de Universidades públicas y privadas de Irapuato, Pénjamo, León y La Piedad, Tecnológicos estatales, planteles de la UPG, UNITEC, UTs, UTSOE, ITESI, Instituciones locales como EDUCEM y el Grupo Universitario de las Culturas, con planteles en Abasolo

Con más de 20 instituciones presentes, el evento fortaleció la orientación vocacional de cientos de jóvenes abasolenses, reafirmando el compromiso educativo de la comunidad y el impulso de oportunidades que acerquen a la niñez y juventud al desarrollo académico y profesional.