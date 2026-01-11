Cuatro muertos la noche del sábado en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Durante la noche del sábado cuatro personas perdieron la vida en dos ataques armados en el municipio de Irapuato.

En el primer ataque tres personas que platicaban en la calle Sol, en la comunidad de Valencia se Yóstiro fueron atacados a balazos, a consecuencia de las heridas las tres personas murieron.

Las víctimas fueron identificadas como dos hombres y una mujer, de nombre Abigail “N”, Rodolfo “N” y Vicente “N”, con edades que oscilan entre los 30 y 40 años de edad.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 10 de la noche, sobre la avenida Sol, vialidad que conduce a la salida de la comunidad. De acuerdo con testimonios de vecinos, los agresores arribaron al lugar a bordo de dos vehículos, se aproximaron a las víctimas y, sin mediar palabra, dispararon de manera directa.

Tras la agresión, los responsables huyeron realizando detonaciones al aire, lo que generó pánico entre los presentes, quienes corrieron a resguardarse y no lograron identificar el rumbo de escape.

Momentos después, familiares y vecinos se acercaron a auxiliar a las víctimas, algunas personas intentaron contener el sangrado de uno de los heridos mientras solicitaban ayuda, sin embargo, las lesiones resultaron fatales.

En otro ataque armado perpetrado en Irapuato, un hombre identificado como Juan Pablo fue asesinado a balazos, los hechos tuvieron lugar en la colonia Comunal Emiliano Zapata.

Según algunos reportes señalaron que Juan Pablo se encontraba en el interior de una casa, cuando hombres armados llegaron tocaron la puerta, la víctima salió y justo ahí fue sorprendida con una lluvia de balas que le causaron la muerte, aseguraron los testigos del hecho.

Finalmente, personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo del levantamiento de los cuerpos y del traslado de los indicios al área de servicio médico forense, donde se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer estos homicidios en dos hechos diferentes.