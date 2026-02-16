Las mujeres más poderosas en la política de Guanajuato

Guanajuato.- El proceso electoral de 2023 a 2024 vivió un cambio en la historia de Guanajuato con la participación de 32 mujeres electas para los cargos más importantes, que van desde la gobernatura del estado hasta las alcaldías de los municipios. En este periodo fue electa la primera mujer gobernadora de Guanajuato y la legislatura se conforma por una mayoría de mujeres por primera vez.
Según el observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Guanajuato, aumentó el total de población que gobiernan las 14 presidentas municipales. 36 síndicas y 229 regidoras que representan el 69.2 por ciento y el 54.7 por ciento de personas en los cargos.
En el estado, el poder político ya no sólo está concentrado en el sector masculino, abriendo espacio al liderazgo femenino. Desde la gobernadora Libia Denisse; legisladoras como Miriam Reyes Carmona, Karol Jared González Márquez y Hades Aguilar Castillo; hasta presidentas como Alejandra Gutiérrez Campos, Yozajamby Molina Balver y Lorena Alfaro García.
Gobernadora
- Libia Dennise García Muñoz Ledo: Gobernadora electa del Estado de Guanajuato por Coalición Fuerza y Corazón X Guanajuato
Senadoras
- Virginia Marie Magaña Fonseca: Senadora electa por el principio de mayoría relativa por Partido Verde Ecologista de México
- Martha Lucía Micher Camarena: Senadora por representación proporcional por MORENA
- Michel González Márquez: Senadora por representación proporcional por Partido Acción Nacional
Diputadas Federales
- Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra: Diputada electa por el principio de mayoría relativa. Distrito VII (San Francisco del Rincón, Cuerámaro, Manuel Doblado, Purísima del Rincón y Romita) por Partido Acción Nacional
- Laura Cristina Márquez Alcalá: Diputada electa por el principio de mayoría relativa. Distrito VI (León) por Partido Acción Nacional
- Juana Acosta Trujillo: Diputada electa por el principio de mayoría relativa. Distrito XIV (Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Coroneo, Jerécuaro, Tarandacuao y Tarimoro) por MORENA
- Alma Rosa De la Vega Vargas: Diputada electa por el principio de mayoría relativa. Distrito II (San Miguel de Allende, Comonfort, San José Iturbide y Celaya) por MORENA
- Lucero Higareda Segura: Diputada electa por el principio de mayoría relativa. Distrito XIII (Valle de Santiago, Abasolo, Huanímaro, Pénjamo y Pueblo Nuevo) por MORENA
- María Magdalena Rosales Cruz. Diputada electa por el principio de mayoría relativa. Distrito XII (Celaya) por MORENA
- Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Diputada por representación proporcional por MORENA
Diputadas Locales
- Angélica Casillas Martínez: Diputada electa por el principio de mayoría relativa. Distrito I (Dolores Hidalgo C.I.N, Ocampo y San Felipe) por Partido Acción Nacional
- Karol Jared González Márquez: Diputada electa por el principio de mayoría relativa. Distrito III (León) por Partido Acción Nacional
- Ana María Esquivel Arrona: Diputada electa por el principio de mayoría relativa. Distrito IV (León) por Partido Acción Nacional
- María Isabel Ortiz Mantillo: Diputada electa por el principio de mayoría relativa. Distrito VI (León) por Partido Acción Nacional
- Carolina León Medina. Diputada electa por el principio de mayoría relativa. Distrito XIII (Cortazar, Salvatierra, Santiago Maravatío y Villagrán) por Partido del Trabajo
- Hades Berenice Aguilar Castillo: Diputada electa por el principio de mayoría relativa. Distrito XIV (Salamanca) por MORENA
- Martha Edith Moreno Valencia: Diputada electa por el principio de mayoría relativa. Distrito XVI (Celaya) por MORENA
- Luz Itzel Mendo González: Diputada electa por el principio de mayoría relativa. Distrito XVII (Apaseo el Grande, Comonfort y Santa Cruz de Juventino Rosas) por Partido Verde Ecologista de México
- Noemí Márquez Márquez: Diputada electa por el principio de mayoría relativa. Distrito XVIII (Pénjamo, Manuel Doblado y Purísima del Rincón) por Partido Acción Nacional
- Rocío Cervantes Barba: Diputada electa por el principio de mayoría relativa. Distrito XIX (Valle de Santiago, Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro y Pueblo Nuevo) por Partido Revolucionario Institucional
- María del Pilar Gómez Enríquez: Diputada electa por el principio de mayoría relativa. Distrito XX (Yuriria, Jaral del Progreso, Moroleón, Uriangato y Valle de Santiago) por Partido de la Revolución Democrática
- María Eugenia García Oliveros: Diputada electa por el principio de mayoría relativa. Distrito XXII (Acámbaro, Apaseo el Alto, Coroneo, Jerécuaro, Tarandacuao y Tarimoro) por MORENA
- Yesenia Rojas Cervantes: Diputada por representación proporcional por Partido Acción Nacional
- Susana Bermúdez Cano: Diputada por representación proporcional por Partido Acción Nacional
- Ruth Noemí Tiscareño Agoitia: Diputada por representación proporcional por Partido Revolucionario Institucional
- Sandra Alicia Pedroza Orozco: Diputada por representación proporcional por Movimiento Ciudadano
- Miriam Reyes Carmona: Diputada por representación proporcional por MORENA
- Plásida Calzada Velázquez: Diputada por representación proporcional por MORENA
- Maribel Aguilar González: Diputada por representación proporcional por MORENA
Presidentas municipales
- Claudia Silva Campos: Presidenta Municipal electa de Acámbaro por Coalición Fuerza y Corazón X Guanajuato
- Guadalupe Monserrat Mendoza Cano: Presidenta Municipal electa de Apaseo el Alto por Coalición Fuerza y Corazón X Guanajuato
- Samantha Smith Gutiérrez: Presidenta Municipal electa de Guanajuato por Coalición Fuerza y Corazón X Guanajuato
- Lorena del Carmen Alfaro García: Presidenta Municipal electa de Irapuato por Coalición Fuerza y Corazón X Guanajuato
- Alejandra Gutiérrez Campos: Presidenta Municipal electa de León por Partido Acción Nacional
- Yozajamby Florencia Molina Balver: Presidenta Municipal electa de Pénjamo por MORENA
- Saraí Lepe Monjarás: Presidenta Municipal electa de San Felipe por Coalición Fuerza y Corazón X Guanajuato
- Janet Melanie Murillo Chávez: Presidenta Municipal electa de Silao de la Victoria por Coalición Fuerza y Corazón X Guanajuato
- Alejandra Alcántar Ruiz: Presidenta Municipal electa de Tarandacuao por Partido Acción Nacional
- Cinthia Guadalupe Teniente Mendoza: Presidenta Municipal electa de Villagrán por MORENA
- Victoria Eugenia Ramírez Zavala: Presidenta Municipal electa de Yuriria por Coalición Fuerza y Corazón X Guanajuato