“Abrieron la calle recién pavimentada y olvidaron repararla”: Vecinos de la Constitución Apatzingán

Irapuato, Guanajuato.- Debajo de un anuncio donde se informó a la ciudadanía sobre el costo de pavimentación de una calle en la colonia Constitución de Apatzingán, no hay concreto a causa de una reparación al parecer de JAPAMI a los pocos días de inaugurada la obra, aseguraron vecinos de la colonia y piden a las autoridades arreglar la calle mencionada.

En la calle Nicolas Bravo casi esquina con Río Sabinas, es el lugar donde la señora Alicia González denunció que al poco tiempo de que se concluyó la obra de pavimentación con concreto hidráulico, aparentemente personal de JAPAMI volvió a romper el pavimento en un perímetro al parecer en el año 2023 y hasta la fecha no han ido a reparar la abertura.

“¿Cómo es posible que una obra de millones de pesos tenga un desperfecto en tan poco tiempo? ¿Cómo ocurrió? Pero lo más indignante es que pasa el tiempo y no reparan lo que se estropeó con la misma reparación” dijo la señora Alicia.

Por su parte el director de Obras Públicas de Irapuato, Manuel Venegas, señaló que en ocasiones las obras tienen “vicios ocultos”, es decir que sufren algún desperfecto posterior a la entrega de la obra, por lo general, difícil de pronosticar durante la realización del proyecto, pero aseguró que todas las obras que el municipio cuentan con un seguro por un año ante la aparición de estos problemas.

“Todas nuestras obras, una vez que se firma el acta de entrega a recepción, que es, digamos que la fase administrativa final, a partir de ese momento las obras tienen una garantía de vicios ocultos por un año” señaló el funcionario.

Ante la queja ciudadana el director de obras dijo que mandará investigar que fue lo que sucedió y cuál fue la causa de que no se haya reparado de manera adecuada el “desperfecto” que se originó en dicho lugar.

“Lo que sí está mal es que los ciudadanos refieran que se llegó y se abrió y ahí se quedó el tema, lo mandaremos a revisar, es un dato que nos interesa mucho conocer porque en nuestro caso siempre estaremos atentos a exigirle al contratista el cumplimiento de sus garantías.” Así lo aseveró Manuel Venegas director de obra pública de Irapuato.