Aseguran 52 mil litros de hidrocarburo en Celaya y Apaseo el Grande

Celaya – Apaseo El Grande, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz, a través de la Policía Estatal de Caminos (PEC), aseguró 52 mil litros de hidrocarburo en Celaya y Apaseo el Grande.

A través de la estrategia estatal Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA) que mantiene la presencia y vigilancia policial en las carreteras de todo el territorio estatal, se detectaron estas unidades.

El primer hecho se registró sobre la carretera federal 45 en Celaya; personal de la PEC localizó un camión Freightliner tipo tanque color blanco, modelo 2010, estacionado detrás de una estación de servicio, con la puerta del copiloto abierta, las llaves de encendido puestas y sin conductor.

El tanque se encontraba cargado con aproximadamente 20 mil litros de hidrocarburo. La unidad y su contenido fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Celaya.

El segundo hecho se registró mientras los integrantes de la corporación realizaban patrullajes de prevención, sobre la carretera 45 Celaya-Querétaro, en el municipio de Apaseo el Grande donde detectaron un tractocamión Kenworth, modelo 1997 acoplado a semirremolque tipo tanque que transportaba aproximadamente 32 mil litros de hidrocarburo.

Tras verificar con el sistema C5i, se confirmó que la unidad contaba con reporte de robo vigente.

El conductor fue identificado como Saúl Yair “N”, de 27 años de edad con domicilio en San Luis de la Paz, fue detenido y, junto con la unidad y el combustible, puesto a disposición de la autoridad federal competente.