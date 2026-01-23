Abren convocatoria para la Presea Vasco de Quiroga 2026 en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de Irapuato, encabezado por la presidenta municipal Lorena Alfaro García, invita a las y los ciudadanos, instituciones y organismos de la sociedad civil a presentar sus propuestas para la entrega de la Presea Vasco de Quiroga, en su edición número 53.

Este reconocimiento es el más importante que otorga el municipio y enmarca la celebración del 479 aniversario de la ciudad. Tiene como objetivo distinguir a aquel irapuatense cuya trayectoria y acciones hayan generado un impacto positivo y de trascendencia para la comunidad.

El periodo de registro de propuestas se encuentra abierto y concluirá el lunes 26 de enero a las 14:00 horas. Las postulaciones se recibirán en las oficinas del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR), ubicadas en Rinconada Castañeda León, a espaldas del Teatro de la Ciudad.

Para garantizar la legalidad del proceso, la elección del irapuatense destacado en las áreas pública, social o profesional se llevará a cabo el viernes 30 de enero, ante la fe de un notario público.

El Consejo Directivo del IMCAR, integrado por consejeros ciudadanos, miembros del Ayuntamiento y un galardonado previo, será el encargado de revisar los perfiles. Tras realizar la votación, el resultado se anunciará ese mismo día en rueda de prensa.

La ceremonia de entrega de la presea se realizará el 15 de febrero en la Presidencia Municipal, como parte delas actividades conmemorativas del 479 aniversario de la fundación de Irapuato.

En el portal del Gobierno Municipal se pueden consultar los requisitos de la convocatoria.