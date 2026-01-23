Guanajuato supera los 10 mil testamentos en el Mes del Testamento 2025

Guanajuato, Gto.- Bajo el lema “Tu voluntad, su tranquilidad”, concluyó el “Mes del Testamento 2025” en el estado de Guanajuato. Esta campaña acercó a la ciudadanía los servicios notariales de manera accesible, confiable y con beneficios económicos y administrativos, brindando certeza y seguridad jurídica a las familias guanajuatenses.

Cabe resaltar que durante esta edición se confirmó una nutrida participación ciudadana, con la elaboración de 10 mil 268 testamentos, superando la cifra alcanzada el año anterior, y consolidando la cultura del testamento, que durante más de 20 años se ha promovido en el estado de Guanajuato.

Asimismo, y por primera vez durante la edición del año 2025, el Gobierno de la Gente promovió el mes del testamento en dos etapas: una en el mes de septiembre y octubre, para apoyar a mujeres y personas adultas mayores, procesándose 9,409 testamentos; y una segunda en el mes de diciembre, donde se registraron 859 testamentos a personas migrantes.

En ambos casos, las personas se beneficiaron con un costo menor, además de la exención de derechos registrales en: inscripción de avisos de testamento, depósitos o retiros de testamento ológrafo o cerrado.

Sumando ambas campañas, el 55% de los trámites fueron realizados por mujeres y el 45% por hombres, siendo León el municipio con el mayor número de trámites, seguido por Celaya e Irapuato.

Actualmente Guanajuato cuenta con 236 notarios, y la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, se ha comprometido a fortalecer el gremio notarial, por lo que se llevan a cabo procesos de selección de nuevas personas notarias públicas, a fin de que las familias guanajuatenses cuenten con profesionales más capacitados y comprometidos con la legalidad.