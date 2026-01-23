Guanajuato es segundo lugar nacional en producción manufacturera

Irapuato, Guanajuato.- Guanajuato consolida su posición como uno de los motores industriales de México al ocupar el segundo lugar nacional en el valor de la producción manufacturera acumulada, con 1 billón 101 mil 200 millones de pesos de enero a noviembre de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Este resultado refleja la visión y estrategia económica implementada por la Gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, cuyo liderazgo ha priorizado un ecosistema de negocios sólido, innovador y con vocación global.

Su administración ha impulsado políticas públicas que fomentan la inversión, la productividad y el desarrollo equilibrado en todas las regiones del estado.

La Secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, destacó que este logro es resultado tangible de la Política Económica de Guanajuato, diseñada con visión de futuro y enfocada en atraer inversiones complementarias, dirigidas y sostenibles; en escalar a las empresas locales hacia cadenas globales de valor y en fortalecer el empleo formal.

Guanajuato cuenta con ventajas competitivas que lo hacen atractivo para los negocios, como una posición geográfica privilegiada: en un radio de 400 km se accede al 80% del mercado nacional, al 60% de la población, al 70% de la industria automotriz y al mismo porcentaje de las exportaciones del país.

Además, la entidad tiene una excelente conectividad y logística, con el cruce de las carreteras 45 y 57, operación ferroviaria de clase mundial y conexión eficiente con los puertos del Golfo y el Pacífico, además de una importante conectividad aérea.

La economía estatal es diversificada y dinámica, con 12 clústeres industriales, así como talento y capacitación de vanguardia, pertinencia educativa y una estrecha colaboración entre academia, iniciativa privada y gobierno.

Este logro ratifica la prosperidad de Guanajuato, crecimiento económico inclusivo y sostenible, consolidándose como un socio estratégico para la inversión que beneficia a sus familias.