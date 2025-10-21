Abasolo promueve atención integral de la salud femenina

Abasolo, Guanajuato.- En el marco del Día Mundial del Cáncer de Mama, el Gobierno Municipal de Abasolo, a través del Sistema DIF Municipal y en coordinación con el sector salud, llevó a cabo la jornada “Dedícate un Minuto” en el Jardín Hidalgo, con el propósito de promover la prevención, detección temprana y atención integral de la salud femenina.

Durante el evento, la Presidenta del DIF Municipal, Natalia Gallardo, dirigió un mensaje a las asistentes, destacando la importancia de dedicar tiempo al autocuidado y realizarse revisiones médicas periódicas como una acción de amor propio y de vida.

Como parte de la jornada, se ofrecieron exploraciones clínicas de mama, estudios de papanicolaou, aplicación de vacunas y orientación en salud sexual y reproductiva, todos de manera gratuita, acercando estos servicios esenciales a la población abasolense.

Cuidarte es amarte; un minuto puede marcar la diferencia entre la prevención y el silencio. Dedícatelo.