Abasolo promueve atención integral de la salud femenina

Con exploraciones clínicas de mama, estudios de Papanicolau, aplicación de vacunas y orientación se llevó a cabo la jornada “Dedícate un minuto”

Redacción Notus21 octubre, 2025

Abasolo, Guanajuato.- En el marco del Día Mundial del Cáncer de Mama, el Gobierno Municipal de Abasolo, a través del Sistema DIF Municipal y en coordinación con el sector salud, llevó a cabo la jornada “Dedícate un Minuto” en el Jardín Hidalgo, con el propósito de promover la prevención, detección temprana y atención integral de la salud femenina.

Durante el evento, la Presidenta del DIF Municipal, Natalia Gallardo, dirigió un mensaje a las asistentes, destacando la importancia de dedicar tiempo al autocuidado y realizarse revisiones médicas periódicas como una acción de amor propio y de vida.

Como parte de la jornada, se ofrecieron exploraciones clínicas de mama, estudios de papanicolaou, aplicación de vacunas y orientación en salud sexual y reproductiva, todos de manera gratuita, acercando estos servicios esenciales a la población abasolense.

Cuidarte es amarte; un minuto puede marcar la diferencia entre la prevención y el silencio. Dedícatelo.

Redacción Notus21 octubre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información