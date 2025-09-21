Condenan a más de 10 años a hombre por violación y aborto

Jesús “N” fue sentenciado por agredir a una mujer y suministrarle medicamento para interrumpir su embarazo en Irapuato

Redacción Notus21 septiembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo una sentencia condenatoria de 10 años y 8 meses de prisión en contra de Jesús “N” por su responsabilidad en los delitos de violación espuria y aborto, cometidos en perjuicio de una mujer.

Los hechos ocurrieron entre junio y julio de 2023, cuando el imputado ingresó al domicilio de la víctima en Irapuato y la agredió. Posteriormente, el 16 de octubre de 2023, durante una consulta médica, la víctima fue informada de su embarazo, y el acusado le proporcionó pastillas para interrumpir la gestación.

La Fiscalía, a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos en Contra de Mujeres por Razones de Género y la Agencia de Investigación Criminal, inició la indagatoria que permitió acreditar la participación de Jesús “N”.

Durante el proceso penal, el imputado aceptó su responsabilidad, lo que permitió que el caso se resolviera mediante un procedimiento abreviado. Un juez dictó la sentencia condenatoria, imponiéndole además una multa económica y la reparación del daño a favor de la víctima.

