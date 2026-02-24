Regidora señala violencia política contra mujeres por una columna de opinión

Guanajuato, Guanajuato.- En sesión pública, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), resolvió un procedimiento especial sancionador.

El expediente TEEG-PES-02/2026 lo inició una regidora en contra de las personas responsables de un portal digital, por la publicación de una columna de opinión que, a su parecer, constituyó violencia política contra las mujeres en razón de género hacia su persona.

El Tribunal, por unanimidad, declaró la inexistencia de la violencia denunciada ya que, al analizar el contenido de la publicación, no se encontró que tuviera por objeto o resultado menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Tampoco contenía mensajes estereotipados que reprodujeran dominación o asimetrías de poder; se trató de una crítica dura y de expresiones de descontento dirigidas a personas integrantes del cabildo, por presuntos malos manejos de recursos públicos.

En el desarrollo de la sesión pública estuvieron presentes Yari Zapata López, magistrada presidenta de este Tribunal y titular de la Segunda Ponencia; los magistrados, Juan Antonio Macías Pérez, titular de la Primera Ponencia y Pablo Roberto Sharpe Calzada, titular de la Tercera Ponencia; así como el secretario general, Alejandro Javier Martínez Mejía.