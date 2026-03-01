Encuentran sin vida a una joven en cancha de fútbol de la colonia El Ranchito

Irapuato, Guanajuato.- Una joven fue encontrada sin vida la madrugada de este domingo en una cancha de fútbol ubicada a espaldas del Templo de Las Tres Aves Marías, en la colonia El Ranchito, en la ciudad de Irapuato.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos realizaron una llamada al número de emergencias 911 alrededor de las 5 de la mañana, al percatarse de una persona que permanecía inmóvil sobre el suelo en el campo deportivo, ubicado en el cruce de las calles 15 de Septiembre y 30 de Julio. Inicialmente se informó que se trataba de una persona en aparente situación de calle.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal de Irapuato acudieron al lugar y confirmaron que se trataba de una mujer que ya no contaba con signos vitales, la cual se encontraba encobijada.

La víctima fue localizada en calidad de desconocida. Ante la situación, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, instancia que quedó a cargo de las investigaciones correspondientes para determinar las causas del fallecimiento y esclarecer los hechos. La zona fue acordonada para permitir las diligencias legales.