A proceso ciudadano francés que golpeó a jubilado del CINVESTAV en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un ciudadano de nacionalidad francesa fue vinculado a proceso por el delito de lesiones, tras una agresión ocurrida en el fraccionamiento Villas de Irapuato.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el 4 de mayo de 2025, cuando la víctima paseaba a sus mascotas y el acusado salió de su vivienda para golpearlo en el rostro, provocándole lesiones en la boca. A consecuencia del ataque, la persona afectada cayó al suelo, donde el imputado continuó agrediéndolo.

Durante la audiencia celebrada en los Juzgados de Irapuato, la agente del Ministerio Público presentó los elementos de prueba suficientes para que el Juez de Control determinara la vinculación a proceso del imputado por el delito de lesiones.

El juez concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Mientras tanto, el acusado deberá presentarse a firmar ante las autoridades de manera mensual como medida cautelar.

El proceso continuará hasta que el juez determine la responsabilidad penal del imputado.