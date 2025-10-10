Solicita morenista a la SEG dignificar baños en escuelas de Irapuato

Guanajuato, Guanajuato.- La morenista Maribel Aguilar González presentó un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, a realizar una inspección inmediata y exhaustiva de las condiciones de infraestructura sanitaria en escuelas de nivel básico del estado, con énfasis en aquellas que presentan denuncias o reportes por parte de su comunidad educativa.

Se diseñe e implemente un programa urgente de rehabilitación y mantenimiento de baños escolares que incluya: reparaciones estructurales integrales, limpieza profunda regular y abastecimiento de agua potable, jabón, papel higiénico y productos de limpieza; y se asignen recursos específicos y suficientes del presupuesto estatal para garantizar el mantenimiento correctivo y preventivo de los servicios sanitarios escolares, especialmente en zonas marginadas y rurales.

Al presentar las consideraciones de la propuesta, la legisladora comentó que, en su reciente visita a escuelas públicas de nivel básico en el municipio de Irapuato, constató condiciones profundamente alarmantes en la infraestructura sanitaria: baños sin agua, sucios, con olores fétidos, sin puertas, sin jabón, con fugas de agua y sin mantenimiento. Estas condiciones han ocasionado problemas de salud en niñas y niños como infecciones gastrointestinales, dérmicas y respiratorias, lo que afecta no solo su bienestar físico, sino también su asistencia y rendimiento escolar.

Externó que la comunidad educativa compuesta por alumnos, docentes, directivos, madres y padres de familia ha manifestado su desesperación ante la falta de respuesta institucional, a pesar de que han presentado reportes y solicitudes desde hace meses. Ante esa situación, las y los estudiantes evitan usar los sanitarios por miedo a enfermarse o ser víctimas de acoso, situación especialmente grave para las niñas durante la menstruación.

Además, mencionó que, mediante las cuotas escolares, se pueden realizar cambios estructurales; sin embargo, estos son claramente insuficientes. Recordó que en el caso específico del municipio de Irapuato se dijo beneficiar recientemente con el Programa “Dignifica Tu Escuela” a 157 planteles en 2023 con pintura, impermeabilizante, malla sombra, pizarrones y algunos baños prefabricados, pero que la intervención no resuelve lo esencial.

En ese sentido, agregó que cientos de planteles continúan con fallas severas de agua y baños en condición crítica, quedaron sin atención, particularmente, las escuelas ubicadas en colonias populares y comunidades periféricas, reproduciendo las desigualdades y profundizando el abandono institucional.

Aguilar González destacó que, por parte del Estado, se han anunciado intervenciones como la rehabilitación de aulas y baños, pero esos esfuerzos resultan meramente aislados, sin continuidad ni estrategia integral, pues se limitan a casos muy específicos mientras cientos de planteles en el resto del estado siguen en condiciones críticas.

Añadió que en la entidad se han documentado casos como las infestaciones por chinches en escuelas en 2024, consecuencia directa del abandono en tareas básicas de limpieza y mantenimiento. Además, refirió que madres y padres de familia de la escuela primaria Primero de Mayo en Irapuato denuncian una plaga persistente de chinches dentro del plantel, incluso después de esfuerzos de fumigación, y que, a pesar de esas denuncias, las autoridades educativas locales han minimizado el problema, descartándolo como un asunto sanitario menor más que como un riesgo real para la salud estudiantil.

Finalmente, remarcó que es indispensable que la Secretaría de Educación asuma su responsabilidad, para que las comunidades escolares puedan conocer el estado real de los sanitarios, exigir tiempos de respuesta y dar seguimiento a la ejecución de los recursos.

El punto de acuerdo se turnó para su estudio y análisis a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura.