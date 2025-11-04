Inicia rehabilitación del drenaje sanitario en la comunidad Quesera de Cortés

Pénjamo, Guanajuato.- La presidenta municipal de Pénjamo, Yozajamby Molina, encabezó la tarde de este lunes el arranque de la obra de rehabilitación del drenaje sanitario en la comunidad Quesera de Cortés, acompañada por la regidora Katia Susana Alvarado Hernández y directores de la administración pública municipal.

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó que la conjunción de esfuerzos entre la sociedad y el gobierno es la mística de su administración, un principio que impulsa cada acción encaminada a llevar bienestar y desarrollo a las colonias y comunidades rurales.

“Nuestro compromiso es atender las causas a través de la cultura, el deporte y la recreación buscamos reconstruir el tejido social y fortalecer la unidad de las familias penjamenses”, expresó la presidenta municipal ante los habitantes de Quesera de Cortés.

La obra, que forma parte del Programa de Inversión en Rehabilitación (PIR), contempla la construcción de 1,960 metros de línea de drenaje sanitario, con tubería PEAD de 8 y 12 pulgadas, además de 55 pozos de visita, 118 descargas domiciliarias y 118 registros sanitarios, beneficiando directamente a más de 500 personas de la comunidad.

El proyecto será supervisado por la Dirección de Obras Públicas Municipales, quienes coordinarán los trabajos para garantizar su correcta ejecución y el cumplimiento de los estándares técnicos establecidos.

Con esta obra, el Gobierno Municipal de Pénjamo refrenda su compromiso de mejorar los servicios básicos y ofrecer infraestructura de calidad que contribuya al bienestar, la salud y el desarrollo de las familias penjamenses.