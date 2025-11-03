9 alcaldes de Guanajuato viven bajo custodia

Guanajuato.- En Guanajuato, hay nueve alcaldes que actualmente tienen protección de la Guardia Nacional, entre ellos hay 7 de MORENA, además de la alcaldesa de Moroleón (Movimiento Ciudadano) y el alcalde independiente de Juventino Rosas.

Según el informe de evaluación para solicitar custodia, fueron las amenazas y percepción de inseguridad en sus municipios, lo que a su vez al parecer genera desconfianza en las policías locales.

Entre los alcaldes con seguridad federal se encuentra el de Celaya Juan Miguel Ramírez, quien apenas el 25 de septiembre denunció que tendría un aumento de su seguridad porque que ha sido amenazado, junto a los titulares de Fiscalización y Desarrollo Urbano.

En Comonfort Gilberto Zárate Nieves, ha enfrentado amenazas y ataques violentos dirigidos a su equipo y familia, detallando que Isaac Ortega Nieto, quien se perfilaba como secretario del ayuntamiento, y Tomás Mata Díaz, propuesto para director de Turismo, fueron asesinados antes de asumir el cargo.

En Salamanca, el alcalde Cesar Prieto el 5 de septiembre, dijo que no temía por su vida, aun tras las amenazas que recibió después de que el área de Fiscalización clausuró un bar en la ciudad.

La alcaldesa de Pénjamo, Yozajamby Molina Balver mantiene una custodia desde antes de asumir el cargo, porque aparte de recibir amenazas, fue asesinado su padre en mayo del año 2024, teniendo la perdida también de su hermano.

En Tarimoro una bomba fue lanzada a la tienda del alcalde de Morena, Saúl Trejo Rojas, donde a consecuencia de la explosión murió una persona. En Valle de Santiago Israel Mosqueda Gasca también tiene custodia durante las 24 horas y Villagrán la alcaldesa Cinthia Teniente, esposa del senador Emmanuel Reyes, también tiene custodia.

Además de la alcaldesa de Moroleón (Movimiento Ciudadano) Alma Denisse Sánchez Barragán, alcaldesa, reveló que desde que fue designada como candidata, después del asesinato de su madre Alma Rosa Barragán, ha sido constantemente amenazada por la delincuencia organizada

Y el alcalde independiente de Juventino Rosas, Fidel Armando Ruiz Ramírez tiene 7 elementos de la Guardia Nacional que lo protegen, desde que asumió el poder, subrayando que despedió a toda la corporación policial y la seguridad fue asumida por el estado y la Guardia Nacional debido a la presunta participación de policías en actos delictivos.