Toman Palacio de Gobierno de Michoacán: tras el asesinato del alcalde de Uruapan

Miles de ciudadanos hartos de la injusticia e inseguridad en el país tomaron el palacio nacional, clamando justicia por el edil

Gabriel Piña3 noviembre, 2025
Michoacán.- El asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez alcalde independiente de Uruapan detonó este fin de semana una ola de movilización ciudadana que culminó con la irrupción y daños al Palacio de Gobierno de Michoacán en la capital estatal.
El episodio refleja la crisis de seguridad, gobernabilidad y confianza pública que sacude al estado de Michoacán.
Qué ocurrió
El sábado 1 de noviembre de 2025, durante el tradicional “Festival de las Velas” en el centro de Uruapan, el alcalde Carlos Manzo fue atacado a balazos. La fiscalía estatal informó que al menos siete disparos quedaron registrados en el sitio.
Manzo falleció minutos después tras ser trasladado de urgencia al hospital. Un regidor resultó también herido en el ataque.
Violencia azota al estado de Michoacán
Michoacán representa uno de los estados más azotados por la violencia del crimen organizado en México. Las disputas por territorio, rutas de tráfico y control social generan un ambiente de urgencia en seguridad pública.
Los ciudadanos exigieron no solo justicia por la víctima, sino un cambio profundo en gobernabilidad.
En la mañana el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla fue abucheado durante el velorio de Manzo; los asistentes lo responsabilizaron por la falta de seguridad.
Consecuencias
Con la muerte del alcalde Carlos Manzo Rodríguez y la fuerte reacción ciudadana que derivó en la toma del Palacio de Gobierno, se marca un punto de inflexión en Michoacán. No se trata sólo de un homicidio más: es un símbolo de la crisis multidimensional que enfrenta el estado en materia de seguridad, autoridad y credibilidad de la demanda latente de los ciudadanos por recuperar el control de su territorio y su futuro.

