Celebran la tradición del alfeñique en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- El gobierno municipal de Guanajuato, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, llevó a cabo su tradicional Muestra de Alfeñique 2025, como parte del 7º Festival del Día de los Muertos, una de las celebraciones más queridas y coloridas de la capital.

El 2 de noviembre, el Jardín de la Unión se llenó de color, creatividad y aroma dulce con la exposición de piezas de azúcar elaboradas por talentosos artesanos guanajuatenses. Visitantes y habitantes disfrutaron de esta tradición que año con año preserva el arte del alfeñique como parte esencial de nuestras raíces.

La convocatoria reunió a artistas y artesanos que, además de mostrar su talento, participaron en las distintas categorías del certamen. Las piezas, elaboradas con las técnicas tradicionales de la región, dieron vida a gallinas, burros, puerquitos, calaveras y ataúdes, usando únicamente azúcar, limón y colorante vegetal.

En la categoría de diseño libre, las y los participantes fusionaron la técnica tradicional con propuestas novedosas inspiradas en la festividad. La categoría de miniatura volvió a sorprender por el detalle y precisión de las piezas, de no más de cinco centímetros, mientras que la categoría de dulce de pasta y cajeta tradicional destacó por su sabor y autenticidad.

Ganadores de la Muestra de Alfeñique 2025:

Categoría Libre

Primer lugar: Daniel Vallejo Saldaña, con la pieza “Árbol de la Vida” (2 mil pesos.)

Segundo lugar: Josefina Leyva Mendoza, con “Pan Tradicional” (Mil 500 pesos.)

Tercer lugar: María del Carmen González López, con “Ofrenda Día de Muertos” (Mil pesos)

Categoría Miniatura

Ana Paola Rocha Flores, con “Ceniza Sangre”

Josefina Leyva Mendoza, con “Canasto de Fruta”

María del Carmen González, con “Visita a la Tumba”

(Premio de 700 pesos cada uno)

Categoría Dulce de Pasta y Cajeta Tradicional

Ana Paola Rocha Flores, con “Pasta de semilla”

Pauliana Itza Torres, con “Cajeta de guayaba”

Luis Rodrigo Ramírez, con “Cajeta de nuez”

(Premio de 700 pesos cada uno)

Entre el brillo del azúcar, el talento artesanal y la emoción del público, la Muestra de Alfeñique 2025 reafirmó que en Guanajuato el arte y la tradición siguen más vivos que nunca.