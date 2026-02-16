7 años sin agua potable 8 comunidades de Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- En la comunidad de Soledad de Vargas, el presidente municipal de Abasolo, Job Gallardo, encabezó el arranque de los trabajos de equipamiento del pozo de agua potable, una obra largamente esperada por habitantes de la zona que durante siete años han carecido del servicio.

Durante el evento, personal técnico explicó que el pozo fue perforado por administraciones pasadas; sin embargo, sólo se contaba con la excavación, por lo que ahora se ejecuta la etapa fundamental para su funcionamiento. Los trabajos incluyen el cercado perimetral, la construcción del cuarto de máquinas, donde se instalarán los controles de operación, la colocación de la bomba que impulsará el agua y la preparación para el futuro tanque elevado.

Asimismo, se instalará la infraestructura eléctrica necesaria. Ya se colocaron postes para llevar la línea de energía, se montará un transformador y se habilitarán nichos para los aparatos y medidores. A la par, se construirá el tren de válvulas que permitirá regular presiones y dirigir el suministro hacia las distintas localidades beneficiadas.

La inversión destinada asciende a 2 millones 468 mil pesos, recurso que proviene en su totalidad del municipio.

En su mensaje, el alcalde recordó que, aunque el pozo ya existía, la obra había quedado inconclusa. “Les perforaron el pozo, pero ahí se los dejaron como si el agua fuera a salir sola. Les hicieron una promesa y la dejaron a medias”, expresó ante delegados y habitantes.

El proyecto beneficiará directamente a las comunidades de Soledad de Vargas, Rosa de Camacho, Los Paraísos, Galera, Gallito, San José de Ruiz, San José de Ceballos y Lagunilla de Mireles.

Gallardo señaló que el equipamiento permitirá comenzar a extraer el agua, mientras que en los próximos meses iniciará la construcción del tanque elevado, que alcanzará entre 10 y 12 metros de altura para garantizar presión adecuada, así como la red de distribución.

“Ya está el equipamiento, que era algo fundamental. En máximo seis meses estará toda la obra completa. Les doy mi palabra: en mi gobierno ustedes tienen agua”, afirmó.

Los asistentes reconocieron el inicio de los trabajos, confiando en que, tras años de espera, el servicio de agua potable será una realidad para las familias de la región.