Luto en la comunidad educativa de la Secundaria Técnica No. 5

Irapuato, Guanajuato.- La comunidad escolar de la Escuela Secundaria Técnica No. 5 se encuentra de luto tras darse a conocer el fallecimiento del maestro Ricardo Brocado Soto, noticia confirmada por sus familiares en las últimas horas.

Amigos, excompañeros de trabajo y generaciones de alumnos manifestaron su consternación a través de mensajes de despedida y agradecimiento, recordando la huella que dejó el profesor a lo largo de su trayectoria dentro de la institución.

El maestro Brocado se desempeñó como subdirector durante la década de los años noventa, tanto en el turno matutino como en el vespertino. Quienes lo conocieron destacan su firmeza, su vocación de servicio y su empeño en inculcar valores como la disciplina, el respeto y el orgullo de pertenecer a la Secundaria Técnica número 5.

Exalumnos evocaron que, más allá del cargo, fue un formador cercano, atento a las necesidades de los jóvenes y comprometido con fortalecer el sentido de identidad escolar.

La partida del profesor deja un profundo vacío entre quienes compartieron aulas, pasillos y proyectos educativos con él. Su legado, coincidieron integrantes de la comunidad académica, permanecerá en la memoria de las generaciones que contribuyó a formar.