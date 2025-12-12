33 años al servicio de la ciencia Guanajuatense: Dr. Jorge Molina

Por Jazmín Padilla

Este 2025, tras 33 años al servicio de la ciencia en Guanajuato, el departamento de Biotecnología y Bioquímica agradece la trayectoria académica del Dr. Jorge Molina Torres. El doctor Molina, quien desde su fundación estuvo al frente del laboratorio de Fitobioquímica en la Unidad Irapuato es destacado por su participación en la fundación y formación de esta Unidad de Investigación desde 1981.

Junto con otros jóvenes investigadores en aquella década, encabezaron el movimiento que tenía dentro de sus objetivos descentralizar la ciencia del entonces Distrito Federal e impulsar proyectos de investigación que atendieran las necesidades del campo.

Durante su trayectoria, el Dr. Molina Torres participó en la formación de recursos humanos que incluyeron tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Dentro de la gran variedad de proyectos científicos en el laboratorio de Fitobioquímica, destacan aquellos que buscaron explorar la riqueza vegetal de México. Plantas guanajuatenses y de otras zonas de la república fueron de los temas preferidos para el Dr. Molina, ya que representan nuevas opciones para aplicación biotecnológica.

“Misión cumplida” alentaron con nostalgia y felicidad sus colegas de departamento. Contemporáneos del Dr. Molina y nuevas generaciones de líderes investigadores agradecen su colaboración y aportación científica en el campo de la biotecnología.

Con emotivas palabras, el Dr. Molina invita a toda la comunidad científica a continuar explorando el maravilloso mundo de las plantas endémicas y nativas, a combinar el uso de las nuevas herramientas bioinformáticas y biotecnológicas en paralelo con las ya conocidas prácticas científicas.