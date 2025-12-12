Salud pide evitar pirotecnia ante alto riesgo de quemaduras en menores

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud exhorta a la población a evitar el uso de pirotecnia, debido a los riesgos que representa.

Entre ellos quemaduras graves, lesiones oculares, daños auditivos e incendios. Estos peligros son especialmente altos en niñas y niños, por lo que se recomienda considerar alternativas seguras y extremar precauciones.

Asimismo, se informa que otros factores de riesgo en esta época son los adornos navideños en mal estado, aparatos eléctricos defectuosos y el uso inadecuado de velas y veladoras.

El secretario de Salud, Gabriel Cortés Alcalá, destacó que la prevención es la medida más efectiva para evitar lesiones por quemaduras. Señaló que la causa más frecuente se relaciona con líquidos calientes, afectando principalmente a niñas y niños de 3 a 5 años, en su mayoría por accidentes ocurridos en el hogar, particularmente en la cocina.

En relación con las luces navideñas, recomendó no dejar encendido el árbol durante la noche, así como verificar que las series de iluminación no presenten sobrecalentamiento, a fin de prevenir incendios.

Respecto al material pirotécnico, subrayó la importancia de impedir que menores de edad manipulen cohetes y reiteró que bajo ninguna circunstancia deben portarse en las bolsas del pantalón, debido al riesgo de encendido accidental y las consecuentes lesiones.

El secretario recordó que el hogar es el principal lugar donde ocurren quemaduras, algunas de las cuales, por su gravedad, requieren atención médica inmediata. Las causas más comunes incluyen contacto con objetos calientes, electricidad, sustancias químicas, pirotecnia y exposición solar.

Finalmente, reiteró que el grupo con mayor incidencia de quemaduras es el de niñas y niños de 3 a 5 años, quienes, debido a su etapa de desarrollo y curiosidad natural, están más expuestos a situaciones de riesgo.