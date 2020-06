30 años de vestir a la moda a cientos de Salmantinas

Salamanca, Guanajuato.- La Boutique “Scannia” en la calle Tomasa Esteves tiene más de 30 años de servicio al público y para la señora María Teresa es un placer atenderles.

“Es una gran experiencia la que he vivido todos estos años, la ciudad nos ha regalado mucho, también un plus es que nunca hemos tenido el infortunio de que nos asalten o nos roben, Salamanca me ha regalado mucho” externó.

En todos estos años con la Boutique, María comenta que ha sido un placer trabajar con tantas personas, clientas que se han convertido en amigas al paso de los años, siendo algo muy especial para ella.

Por otro lado, con las afectaciones que ha traído la pandemia por coronavirus y el cerrar 2 meses claro que afecto a esta salmantina, pero con una sonrisa y buscando el lado positivo a la situación, menciona que siempre estará dando su 100 por ciento para salir adelante.

“Me encanta la moda, me fascina mi negocio, dicen que cuando algo te gusta tiende a tener éxito, esto es mi vida” mencionó

María Teresa contó que estos momentos son muy difíciles y que al igual que todos los salmantinos espera salir pronto de esto “esperemos en Dios que todo esto mejore, pues esto para mi es mi vida y me dolería mucho tener que cerrar” concluyó