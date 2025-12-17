3 jardineros de Irapuato sufren descarga eléctrica; uno falleció

Las víctimas estaban haciendo labores de limpieza en el parque Apolo de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Tres jardineros sufrieron una descarga eléctrica y uno de ellos falleció; otro se encuentra grave. Las víctimas estaban haciendo labores de limpieza, en el parque Apolo de Irapuato.

Según el reporte de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de Irapuato, la tarde de este martes, elementos de Protección Civil y Bomberos, atendieron el reporte hecho al sistema de emergencias 911, sobre personas lesionadas por descarga eléctrica, en un lote baldío aledaño al Parque Apolo.

Al arribo de las ambulancias de auxilio, se confirmaron dos personas lesionadas y una más sin vida, siendo los tres, trabajadores de jardinería quienes recibieron una descarga eléctrica de cables de alta tensión que accidentalmente tocaron mientras laboraban.

Uno de los lesionados fue trasladado en estado de salud grave a un hospital a bordo de una ambulancia de Protección Civil, en tanto que el otro sobreviviente no requirió atención especializada.

El lugar fue acordonado por la Policía Municipal, en espera de la llegada de la Fiscalía General del Estado quienes iniciarían una carpeta de investigación sobre lo que ocurrió.

