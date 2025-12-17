Falla de frenos, causa de tragedia en puente Marlboro

Guanajuato, Guanajuato.- La falla de los frenos fue la causa de la tragedia registrada esta mañana en el llamado “puente Marlboro”, ubicado sobre el boulevard Euquerio Guerrero.

Un autobús “levantaba” pasaje en el paradero ubicado en la zona y contra él se iba a impactar el conductor de una camioneta azul. El conductor viró hacia su derecha y subió a la banqueta, pero alcanzó a arrollar a una mujer y un hombre. Chocó contra una camioneta blanca que estaba estacionada y que impidió que el autobús quedara en su área de peaje y luego arrastró casi 100 metros a una de las señoras que subía al camión de pasajeros.

El hombre resultó lesionado, pero la mujer, identificada como María de Lourdes, de 54 años de edad, habitante de El Maluco, falleció.

El chofer presunto responsable fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

Debido al incidente, todo el tráfico fue desviado por la zona de Marfil y se generó una gran carga vehicular en el área.

El embotellamiento sobre Euquerio Guerrero llegó hasta las inmediaciones de la Universidad de León. Automovilistas que circulaban por el centro comercial Aläia optaron por regresar y salir de la zona por avenida Santa Fe, que también tuvo gran congestionamiento.

La carretera Marfil-Guanajuato también se congestionó y el caos fue mayor porque no había elementos de vialidad que indicaran rutas alternativas ni explicaran el bloqueo de avenidas.

Se sale de la Panorámica

La motobomba 8802 del Heroico Cuerpo de Bomberos acudió a la carretera panorámica, cerca de la clínica del ISSTE, a atender el reporte de la salida de camino de un vehículo automotor. Los elementos, con la bombera Bibiana Valtierra al mando, desconectaron batería y realizaron la estabilización de vehículo. El conductor no proporcionó generales y se negó a recibir atención médica.