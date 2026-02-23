25 elementos de GN y 1 FGR fallecieron en enfrentamiento con “El Mencho”

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal, dijo que al menos 30 presuntos integrantes del grupo criminal también fallecieron

Redacción Notus23 febrero, 2026
Militares identificados que murieron en enfrentamiento para capturar a líder criminal

México. El Gobierno federal informó que luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, al menos 25 elementos de la Guardia Nacional y un miembro de la Fiscalía General de la República, perdieron la vida.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal, dijo que los operativos que se desplegaron para capturar a El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) generaron la pérdida de varios elementos que participaron en el enfrentamiento.

“Lamentablemente, perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. En estos hechos, a manos de estos cobardes delincuentes, perdió la vida una mujer”, aunque también, fallecieron al menos 30 presuntos integrantes del grupo criminal.

De la misma manera la Fiscalía General de la República (FGR), informó que ya ha fue confirmado la identidad del cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, y ha constatado genéticamente que se trata del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

