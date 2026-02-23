Secretaría de Seguridad da seguimiento de zonas prioritarias de Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- A partir de ahora, las zonas prioritarias de los 46 municipios de Guanajuato tendrán un seguimiento puntual para medir el impacto de las actividades que realiza el Gobierno de la Gente en materia de prevención.

La Secretaría de Seguridad y Paz desarrolló e implementó el Sistema de Capturas de Acciones del programa Fénix para la Prevención, que será usado por 20 dependencias para medir el impacto de las actividades en la ciudadanía.

Tras concluir la sesión de capacitación con enlaces de todas las dependencias y organismos participantes que integran la Comisión Intersecretarial para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (CIPSVD), Roberto Centeno Torres, director general del Centro Estatal de Información explicó que, por primera vez, colaborarán en esta materia la Subsecretaría de Inteligencia Operacional y la Subsecretaría de Seguridad con la Subsecretaría de Prevención.

“Las 20 dependencias se han comprometido con acciones a las que se dará seguimiento numérico; se busca que estas impacten en diferentes zonas, las cuales serán medidas por el Centro Estatal (…) se podrán generar consultas y reportes más ejecutivos de las diferentes acciones en materia de prevención”, explicó el director.

El objetivo de esta plataforma de trabajo interno es registrar y medir las acciones realizadas en polígonos en los 46 municipios del estado, con especial énfasis en las 100 zonas de atención prioritaria del Programa Fénix.

“Podremos ir analizando el impacto que tenemos, cuántas acciones se han realizado en cada una de ellas y qué posible impacto en mejorar la situación de inseguridad en cada una de estas zonas”, detalló Centeno.

Además el sistema es amigable, ya que los enlaces de cada dependencia podrán hacer las capturas desde cualquier computadora o incluso desde un celular.

Al finalizar la capacitación, la Subsecretaria de Prevención, Elia Bárbara Lugo Delgado se dirigió a las y los enlaces agradeciendo el compromiso institucional y solicitó el apoyo para continuar el trabajo de manera coordinada, buscando nuevas formas y esquemas de integrar el quehacer de sus áreas en la estrategia de prevención.